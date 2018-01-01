Родченков опознал среди футболистов сборной России одного из своих клиентов

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков накануне заявил, что один из игроков, попавших в расширенный состав сборной России на чемпионат мира - 2018, участвовал в допинговой программе.

В четверг Родченков принял участие в проходившей в Лондоне конференции под названием «Спорт, политика и честность». Информатор, оберегаемый программой защиты свидетелей США, выступил на конференции посредством видеосвязи, его новое лицо традиционно скрывала маска.

«Как директор лаборатории я контролировал весь процесс допинг-контроля, - напомнил Родченков, слова которого приводит Independent. - Виталий Мутко, как мой руководитель, сказал не трогать футболистов. В программу было включено 34 игрока разных уровней - как юноши, так и взрослые. Из нынешнего состава национальной сборной я могу выделить только одно имя».

Имени футболиста нынешней сборной РФ, якобы участвовавшего в допинговой программе, информатор не назвал.

Ранее Родченков заявлял, что кортикостероиды принимали все российские футболисты, участвовавшие в ЧМ-2014. Эта информация была опровергнута российской стороной, а впоследствии и Международной федерацией футбола (ФИФА), которая закрыла соответствующее расследование из-за недостатка доказательств. Однако информатор продолжает стоять на своем.

«Эти 34 игрока за несколько лет сменили много команд. Очень важно, что расследование продолжается. Проводились начальные тесты, но затем процедура была остановлена и объявлена отрицательной», - цитирует Родченкова BBC.

По мнению докладчика конференции, нынешний чемпионат мира по футболу в России будет свободен от допинга.

«На ЧМ-2018 будут только иностранные допинг-офицеры, так что все будут чистыми. Во время соревнований спортсмены всегда чистые, все противоправное происходит до турниров. У игроков высокого уровня есть агенты и эксперты, и они стараются держать их чистыми, потому что допинг разрушит их карьеру», - пояснил Родченков.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля.