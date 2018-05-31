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Зидан променяет «Реал» на многомиллионную зарплату

Lenta.ru
Зинедин Зидан | Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может стать наставником сборной Катара. Об этом в Twitter написал египетский бизнесмен Нагиб Савирис.

«Зидан будет тренировать национальную сборную Катара к чемпионату мира 2022 года. 50 миллионов евро в год на протяжении четырех лет. Деньги решают все?» — гласит запись.

31 мая Зидан объявил об уходе из «Реала». На пресс-конференции тренер заявил, что «команда должна продолжать выигрывать и ей для этого нужны перемены». По информации испанского издания AS, Зидан покинулкоманду из-за проблем с продлением контрактов Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

За время пребывания на посту Зидан привел команду к трем подряд победам в Лиге чемпионов, став единственным тренером, которому покорилось это достижение. Он возглавлял команду с января 2016 года.

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