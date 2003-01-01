Абрамович может продать «Челси» за 1,17 млрд фунтов

Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен выручить 1,17 млрд футов стерлингов от продажи принадлежащего ему лондонского «Челси» в случае своего ухода из клуба, сообщает британское издание The Times. По информации издания, предприниматель планирует полностью окупить свои расходы на клуб.

Абрамович является единственным владельцем «Челси» через компанию Fordstam Ltd. Он приобрел команду в июне 2003 года за 140 млн фунтов, что на тот момент стало крупнейшей сделкой в истории английского клуба, и с тех пор вложил в нее более 1 млрд.

Издание Forbes оценивает нынешнюю стоимость «Челси» в 1,44 млрд, а согласно аудиторской компании KPMG цена составляет 1,26 млрд.

Напомним, что у Абрамовича возникли проблемы с получением британской визы взамен истекшей в апреле. По данным местной прессы, власти для завершения процесса потребовали у предпринимателя раскрыть происхождение его капитала.

Бизнесмен недавно отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода.

В четверг Абрамович принял решение заморозить реконструкцию домашнего стадиона лондонского клуба «Стэмфорд Бридж», стоимость проекта оценивается в 1 млрд фунтов.





