18-летний капитан футбольной команды умер во сне

18-летний капитан английской юниорской команды «Мэнсфилд Таун» Райан Эванс умер во сне. Об этом сообщается на сайте клуба.

Спортсмен скончался дома. «Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал все, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне», — рассказал тренер Эванса Джейми Макгуайер.

Незадолго до смерти футболист получил место в молодежной команде «Мэнсфилд Таун», в которой выступают футболисты не старше 21 года.

В марте защитник сборной Италии и капитан «Фиорентины» Давиде Астори умерво сне в гостинице в Удине. Он не вышел к завтраку и не отвечал на телефон, поэтому партнеры по команде забеспокоились и поднялись в его комнату, где обнаружили его тело. Было установлено, что спортсмен умер в результате остановки сердца.