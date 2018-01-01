Суббота, 2 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Где мой побитый друг? Волонтерам ЧМ-2018 выдали странный разговорник

Korrespondent.net
Фото: AFP/LETA

Волонтерам ЧМ-2018 в России, раздали разговорники с самыми необходимыми фразами. Фотографии страниц разговорников опубликовал telegram-канал «Мутко против».

По мнению авторов разговорника, волонтерам понадобится знание перевода на английский таких фраз, как «Что такое Чебурашка?», «Мой друг попал в драку и сейчас без сознания», «Вызовите скорую! Срочно!».

Также может понадобиться знание фраз «Он попал в драку и сейчас без сознания», «вы можете быть привлечены за драку к суду» и «кто так бьет, олень, целься в голову».

FOTO: скриншот
0 Комментарии