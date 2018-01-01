Где мой побитый друг? Волонтерам ЧМ-2018 выдали странный разговорник

По мнению авторов разговорника, волонтерам понадобится знание перевода на английский таких фраз, как «Что такое Чебурашка?», «Мой друг попал в драку и сейчас без сознания», «Вызовите скорую! Срочно!».

Также может понадобиться знание фраз «Он попал в драку и сейчас без сознания», «вы можете быть привлечены за драку к суду» и «кто так бьет, олень, целься в голову».