Шарапова разгромила шестую ракетку мира на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала разгромную победу над чешкой Каролиной Плишковой в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась 59 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

В активе Шараповой пять реализованных брейк-пойнтов из десяти. Также российская теннисистка допустила пять двойных ошибок и трижды подала навылет.

У Плишковой один эйс, четыре ошибки и один реализованный брейк из двух.