Российский клуб сделал предложение Роналду

Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.

«Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать «Енисей» великим клубом. Прими решение прямо сейчас», — говорится в заявлении.

33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со «сливочными» действует до 2021 года.