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Российский клуб сделал предложение Роналду

Gazeta.ru
Криштиану Роналду | Фото: AFP/LETA

Новичок Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Енисей» пошутил на тему возможного ухода нападающего «Реала» Криштиану Роналду из мадридской команды, сообщает «Советский спорт».

Красноярский клуб обратился к игроку в своем официальном аккаунте, сопровождая сообщение шутливой картинкой.

«Дорогой Роналду, обо всем знаем. Предлагаем сделать «Енисей» великим клубом. Прими решение прямо сейчас», — говорится в заявлении.

33-летний футболист после финала Лиги чемпионов намекнул на то, что покинет команду. Его контракт со «сливочными» действует до 2021 года.

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