Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» выиграть третий матч финала у «Вегаса»

В третьем матче финальной серии Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс». В первой за десять лет домашней игре финала «столичные» выиграли со счетом 3:1 при активном участии Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

Капитан «Вашингтона» мог открыть счет еще в первом периоде, когда Кузнецов отличной передачей вывел партнера один на один с вратарем, но Марк-Андре Флери отразил шайбу. Но после перерыва российская пара форвардов все же переиграла канадского голкипера. В хаотичной борьбе перед воротами Овечкин в падении отправил шайбу в ворота (1:0). На счету Кузнецова - передача.

Затем Евгений сам отметился голом. В контратаке три в одного он оказался на правом фланге и кистевым броском поразил цель (2:0).

В третьем периоде «Вегасу» удалось сократить счет. Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби ошибся в передаче, чем моментально воспользовался Томаш Носек - 2:1. Но вскоре Деванте Смит-Пелли восстановил отрыв, оказавшись в одиночестве перед пятачком гостей - 3:1.

Первой звездой матча был признан Евгений Кузнецов, на счету которого гол и результативная передача. Форвард получил повреждение в предыдущей игре и его участие в третьей встрече финала было под вопросом.

Эта победа позволила «Вашингтону» повести в финальной серии со счетом 2-1. Следующий матч финальной серии между «Вашингтоном» и «Вегасом» пройдет в ночь со вторника на среду по московскому времени на арене «Кэпиталз».





