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Тридцать российских пловцов переплыли Керченский пролив

Gazeta.ru
Фото: Vitaly Timkiv/TASS/Scanpix

30 российских пловцов переплыли Керченский пролив, сообщает «РИА Новости».

«Все участники заплыва финишировали. Каждый из них получил медаль и диплом об участии. Среднее время заплыва через пролив составило 2,5 часа», — заявила представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова..

Заплыв с дистанцией около 5,5 километра начался с косы Чушка на стороне Тамани, а завершился в районе крепости Ени-Кале в Крыму.

Ранее сообщалось, что прошедшие отбор спортсмены и любители ранее успешно финишировали на дистанции не менее 5 км в открытой воде на официальном старте, а также доказали свою способность поддерживать в открытой воде темп не медленнее 25 мин/км.

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