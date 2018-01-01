21-летняя россиянка обыграла вторую ракетку мира на «Ролан Гаррос»

21-летняя россиянка превзошла соперницу в двух сетах (7:6, 6:3). Матч продолжался один час 57 минут. В четвертьфинале Касаткина встретится со Слоан Стивенс из США.

Возняцки находится на втором месте в рейтинге Женской тенниской ассоциации (WTA). Касаткина располагается на 14-й строчке, сейчас она первая ракетка России.

Россиянка Мария Шарапова в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» сыграет с американкой Сереной Уильямс. Их встреча состоится позднее 4 июня.

«Ролан Гаррос»-2018 продлится до 9 июня. Призовой фонд турнира составляет 39,2 миллиона евро.