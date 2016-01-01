Роналду не оставили выбора: Вот, где суперзвезда будет жить в Таллинне

На этой неделе в Таллинне находятся представители УЕФА и мадридских «Атлетико» и «Реала», которые проводят серию переговоров и инспекций перед матчем за Суперкубок УЕФА.

Всего в Таллинн прибыло 30 делегатов УЕФА, а в день матча их будет в восемь раз больше, включая также представителей обоих клубов-участников и делегации партнеров УЕФА. «Если раньше мы проводили, так сказать, «внутреннюю работу», то теперь настало время для «внешней«. Будет пресс-конференция и начнется продажа билетов.»- сказал в интервью руководитель по связам с общественностью ЭФС Михкель Уйболехт.

Мадридцам сегодня и завтра проведут экскурсию по месту проведения Суперкубка: покажут город, стадион, аэропорт: «Также поднимем вопросы логистики: как команды будут передвигаться, вопросы связанные с фанатами. Вообще-то все уже давно подготовлено, но представителям клубов надо ознакомиться с обстановкой на месте» - заявил Уйболехт.

ЭФС, по словам Уйболехта, также не будет заниматься вопросами размещения клубов и делегации УЕФА: из Лозанны в Таллинне полтора года назад уже побывала специальная комиссия, которая осмотрела таллиннские гостиницы. «Реал» остановится в Swiss Hotel , «Атлетико» - в Radisson , а сами чиновники УЕФА разместятся в «Хилтоне».

Хотя, по мнению западных СМИ, таллиннский стадион очень мал для таких матчей - всего 15 000 зрителей, мадридскому «Реалу» к такому не привыкать: в 2016 году «Сливочные» встречались в Трондхейме с «Севильей» на стадионе вместимостью чуть менее 18 000 человек.