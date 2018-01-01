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Стало известно имя самого дорогого футболиста мира

Gazeta.ru
Нападающая сборной Австралии Сэм Керр | Фото: REUTERS/Scanpix

Нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии Харри Кейна признан самым дорогим футболистом мира, сообщает «Советский спорт».

Трансферная стоимость 24-летнего английского форварда составила €201,2 миллиона.

Отмечается, что список из 100 самых дорогих игроков мира был составлен аналитиками из CIES Football Observatory, которые использовали эксклюзивный алгоритм при составлении рейтинга.

В списке также присутствую бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар (€195,7 миллиона), напарник бразильца по команде Киллиан Мбаппе (€186,5 миллиона), нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси (€184,2 миллиона) и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах (€171,3 миллиона).

Ранее Кейн вошел в состав сборной Англии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

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