Стало известно имя самого дорогого футболиста мира

Нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Англии Харри Кейна признан самым дорогим футболистом мира, сообщает «Советский спорт».

Трансферная стоимость 24-летнего английского форварда составила €201,2 миллиона.

Отмечается, что список из 100 самых дорогих игроков мира был составлен аналитиками из CIES Football Observatory, которые использовали эксклюзивный алгоритм при составлении рейтинга.

В списке также присутствую бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар (€195,7 миллиона), напарник бразильца по команде Киллиан Мбаппе (€186,5 миллиона), нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси (€184,2 миллиона) и египетский форвард английского «Ливерпуля» Мохамед Салах (€171,3 миллиона).

Ранее Кейн вошел в состав сборной Англии на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.