В среду ветер стихнет, но будет прохладно; возможны грозы

В среду в Латвии погода особо не изменится, однако ветер немного стихнет, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью температура воздуха опустится до +1..+6 градусов, местами возможны заморозки на уровне почвы. Наибольшая вероятность заморозков - в Видземе, Селии и в чатси Курземе. Немного теплее ночью будет на побережье - местами до +10 градусов.

Днем воздух прогреется до +13..+17 градусов.

Местами пройдет кратковременные дожди, возможны и грозы с градом. Самые сильные осадки ожидаются ночью на территории к югу от Рижского залива.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, его порывы могут достигать скорости 15 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки временами будут идти дожди, возможны грозы с порывистым ветром и градом. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +15 градусов днем.