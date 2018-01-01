Российская теннисистка проиграла американке на «Ролан Гаррос»

Россиянка уступила в двух сетах (3:6, 1:6), взяв всего четыре гейма. 21-летняя Касаткина занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге. Стивенс является 10-й ракеткой мира.

В четвертом круге турнира Касаткина переиграла датчанку Каролин Возняцки. Россиянка оказалась сильнее в двух сетах (7:6, 6:3).

«Ролан Гаррос»-2018 продлится до 9 июня. Призовой фонд турнира составляет 39,2 миллиона евро.