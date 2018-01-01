Вторник, 5 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Российская теннисистка проиграла американке на «Ролан Гаррос»

Lenta.ru
Дарья Касаткина | Фото: AP/Scanpix

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос».

Россиянка уступила в двух сетах (3:6, 1:6), взяв всего четыре гейма. 21-летняя Касаткина занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге. Стивенс является 10-й ракеткой мира.

В четвертом круге турнира Касаткина переиграла датчанку Каролин Возняцки. Россиянка оказалась сильнее в двух сетах (7:6, 6:3).

«Ролан Гаррос»-2018 продлится до 9 июня. Призовой фонд турнира составляет 39,2 миллиона евро.

0 Комментарии