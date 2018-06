Познакомься со стадионами FIFA 2018: «Казань Арена»

Казань

Жители - 1,2 миллиона.

Вместительность стадиона - 45 000.

Первая игра на «Казань Арена» пройдет 16 июля, когда сборная Франции встретится с австралийскими футболистами. Кроме того, в Казани пройдут один матч первого круга плей-офф и одна четвертьфинальная игра.

Стадион был построен летом 2013 года. На нем прошли игры розыгрыша Кубка конфедераций 2017 года.

Первай матч состоялся на «Казань Арене» 17 августа 2014 года. Тогда местный «Рубин» в матче российской высшей лиги принимал футболистов московского «Локомотива». Интересно, что первый гол на этом стадионе забил 18-летний Антон Миранчук, который попал в состав сборной России на чемпионат мира.

После чемпионата на «Казань Арене» будет хозяйничать двукратный чемпион России казанский «Рубин». Кроме футбола, на этом стадионе проходят массовые мероприятия, в том числе концерты.

🇷🇺KAZAN🇷🇺

Population: 1.2 million

Stadium capacity: 45,000

Kazan Arena to host four group games, a Round of 16 match and a quarter-final

👉https://t.co/Tdti2Rbmxe pic.twitter.com/6Lgx89c503— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) December 27, 2017