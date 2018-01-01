Правила фигурного катания изменили после олимпийского триумфа Алины Загитовой

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) внес поправки в правило распределения дополнительных коэффициентов для прыжков во второй части короткой и произвольной программ фигуристов, чтобы их выступления были более сбалансированными.

Переносом прыжковых элементов во вторую часть программ известна олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, что позволяло спортсменке получать за свое выступление бонусные баллы. Именно на данное обстоятельство обращали внимание многие конкурентки и критики россиянки после ее триумфа в Пхенчхане.

Новые правила, закрывающие эту «лазейку», начнут действовать со следующего сезона.

Как передает «Р-Спорт», конгресс рассмотрел два предложения, касающихся лимита прыжков с дополнительным коэффициентом, от Канады и Японии.

Канадцы хотели ограничить количество прыжков во второй половине, получающих коэффициент 1.1, двумя в короткой и четырьмя в произвольной программах. Японцы же предложили отмечать повышенным коэффициентом лишь один последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной.

В итоге большинство поддержало предложение Японии.Таким образом, количество прыжков, за которые начисляются дополнительные баллы, с нового сезона будет сокращено.





