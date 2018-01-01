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Сборная Аргентины отказалась от матча с Израилем из-за угроз от палестинцев

championat.com
Лионель Месси | Фото: Reuters/LETA

Сборная Аргентины решила отказаться от проведения товарищеского матча с Израилем в Иерусалиме из-за давления и угроз со стороны представителей Палестины, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в том случае, если он примет участие в товарищеском матче с Израилем. Также группа фанатов, поддерживающих Палестину, устроила акцию возле базы аргентинской сборной в Барселоне, требуя отказаться от игры с израильтянами, которая должна была состояться 9 июня.

В сборной Аргентины в целях безопасности решили не ехать в Иерусалим. Главный тренер альбиселесте Хорхе Сампаоли хочет до начала чемпионата мира–2018 провести одну игру, она, скорее всего, пройдёт в Барселоне.

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