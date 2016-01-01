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Мария Шарапова проиграла в четвертьфинале Roland Garros

Newsru.com
Мария Шарапова | Фото: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Россиянка Мария Шарапова 6 июня завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции, втором в сезоне турнире серии Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Мария Шарапова проиграла в четвертьфинале со счетом 2:6, 1:6 испанке Гарбинье Мугурусе, посеянной на турнире под третьим номером. Сама Шарапова, являющаяся двукратной победительницей турнира в Париже, была посеяна под 28-м номером.

Мугуруса впервые в карьере смогла одолеть Шарапову, счет их личных встреч стал 3-1 в пользу Марии.

В полуфинале испанская чемпионка Roland Garros 2016 встретится с победительницей поединка между румынкой Симоной Халеп и немкой Ангелик Кербер.

31-летняя Шарапова была последней представительницей России на Открытом чемпионате Франции. Накануне в четвертьфинале Дарья Касаткина проигралаамериканке Слоан Стивенс.

Добавим, что путевку в четвертьфинал Марии подарила самая принципиальная соперница - американка Серена Уильямс, снявшаяся с турнира перед матчем.


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