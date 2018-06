Познакомься со стадионами FIFA 2018: стадион «Лужники»

Москва

Жители - примерно 12,3 миллиона

Вместительность стадиона - 80 000.

На этом стадионе 14 июня пройдет матч открытия, когда Россия сыграет против Саудовской Аравии. 17 июня здесь Германия встретится с Мексикой, 20 июня - Португалия с Марокко, а 26 июля запланирован матч сборных Франции и Дании. На этом стадионе выяснится и чемпион мира!

The opening match 🇷🇺😁🇸🇦

The #WorldCup holders' first game 🇩🇪💪🇲🇽

The European champions in action 🇵🇹🙌🇲🇦

And a tasty all-European clash 🇩🇰😋🇫🇷



❓Which group game at the new-look Luzhniki Stadium are you most excited about?! pic.twitter.com/EVWsRhCjl9— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) December 3, 2017