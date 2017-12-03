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Познакомься со стадионами FIFA 2018: стадион «Лужники»

Русский TVNET
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Фото: AFP/LETA

Чемпионат мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля, пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. На стадионе «Лужники» в Москве пройдет как матч открытия, так и финал чемпионата!

Москва

Жители - примерно 12,3 миллиона

Вместительность стадиона - 80 000.

На этом стадионе 14 июня пройдет матч открытия, когда Россия сыграет против Саудовской Аравии. 17 июня здесь Германия встретится с Мексикой, 20 июня - Португалия с Марокко, а 26 июля запланирован матч сборных Франции и Дании. На этом стадионе выяснится и чемпион мира!

Стадион «Лужники» был открыт уже 1956 году, а в 2013 году его реконструировали. На этом стадионе проходило несколько спортивных форумов - в 1980 году «Лужники» были олимпийским стадионом Москвы, в 2008 году здесь прошел финал Лиги чемпионов, когда «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл лондонский «Челси».

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