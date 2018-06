Познакомься со стадионами FIFA 2018: «Арена Самара»

Самара

Жители - примерно 1,1 миллион

Вместительность стадиона - 45 000

После чемпионата мира эта арена станет домашней площадкой местного футбольного клуба «Крылья Советов».

🇷🇺SAMARA🇷🇺

Population: 1.1 million

Stadium capacity: 45,000

Samara Arena to host four group games, Round of 16 match and a quarter-final

👉https://t.co/ViNrASXQlS pic.twitter.com/vTLat1zdmX— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) December 28, 2017