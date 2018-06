Познакомься со стадионами FIFA 2018: «Арена Волгоград»

Волгоград

Жители - 1 миллион

Вместительность стадиона - 45 000

Первая игра ЧМ на «Арена Волгоград» пройдет 18 июня, когда Тунис встретится со сборной Англии.

Свои домашние игры на этом стадионе проводит команда «Ротор». Кроме того, в будущем на стадионе планируется проводить различные мероприятия, в том числе концерты.

9 мая на «Арена Волгоград» состоялся розыгрыш финала Кубка России.

🇷🇺VOLGOGRAD🇷🇺

Population: 1 million

Stadium capacity: 45,000

Volgograd Arena to host matches in Groups A, D, G, and H

👉https://t.co/BGM1SdGsp5 pic.twitter.com/QwMvOoq7CM— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) December 26, 2017