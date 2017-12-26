Пятница, 8 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Познакомься со стадионами FIFA 2018: «Арена Волгоград»

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Фото: AFP/LETA

Чемпионат мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля, пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. На «Арена Волгоград» пройдет четыре игры группового турнира. Это новый стадион, который был сдан в эксплуатацию в апреле этого года.

Волгоград

Жители - 1 миллион

Вместительность стадиона - 45 000

Первая игра ЧМ на «Арена Волгоград» пройдет 18 июня, когда Тунис встретится со сборной Англии.

Свои домашние игры на этом стадионе проводит команда «Ротор». Кроме того, в будущем на стадионе планируется проводить различные мероприятия, в том числе концерты.

9 мая на «Арена Волгоград» состоялся розыгрыш финала Кубка России.

0 Комментарии