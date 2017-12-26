Познакомься со стадионами FIFA 2018: «Арена Волгоград»

Чемпионат мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля, пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. На «Арена Волгоград» пройдет четыре игры группового турнира. Это новый стадион, который был сдан в эксплуатацию в апреле этого года.