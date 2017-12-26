Познакомься со стадионами FIFA 2018: «Арена Волгоград»

Чемпионат мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля, пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. На «Арена Волгоград» пройдет четыре игры группового турнира. Это новый стадион, который был сдан в эксплуатацию в апреле этого года.
Волгоград
Жители - 1 миллион
Вместительность стадиона - 45 000
Первая игра ЧМ на «Арена Волгоград» пройдет 18 июня, когда Тунис встретится со сборной Англии.
Свои домашние игры на этом стадионе проводит команда «Ротор». Кроме того, в будущем на стадионе планируется проводить различные мероприятия, в том числе концерты.
9 мая на «Арена Волгоград» состоялся розыгрыш финала Кубка России.
🇷🇺VOLGOGRAD🇷🇺
Population: 1 million
Stadium capacity: 45,000
Volgograd Arena to host matches in Groups A, D, G, and H
👉https://t.co/BGM1SdGsp5 pic.twitter.com/QwMvOoq7CM— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) December 26, 2017