Сборная Латвии поднялась в рейтинге ФИФА на 10 позиций

Мужская сборная Латвии по футболу, которая во вторник в четвертый раз подряд выиграла Кубок Балтии, в новом рейтинге ФИФА, опубликованном в четверг, поднялась на 10 позиций и теперь занимает 129-е место.

Футболисты сборной Латвии победили в розыгрыше Кубка Балтии, со счетом 1:0 дома переиграв Эстонию, а затем в гостях сыграв вничью 1:1 с Литвой.

Таким образом, Латвия побеждает в турнире уже в четвертый раз подряд и 13-й раз всего, что стало рекордом этих соревнований.

В новом рейтинге сборная Латвии набрала 13 очков, что позволило ей подняться на 10 позиций выше. Сейчас на счету команды 230 рейтинговых очков.

При этом Эстония потеряла одну позицию и теперь находится на 94-м месте, а Литва поднялась на 7 мест и теперь занимает 126-ю строчку. Нужно добавить, что полгода назад Литва занимала 149-е место, что стало антирекордом не только страны, но и всех стран Балтии.

В субботу латвийская сборная проведет проверочный матч против Азербайджана, которая находится в рейтинге на 105 месте.

Рекорд Латвии в рейтинге ФИФА - 45-е место, которого сборная достигла в 2009 году.

Лидером рейтинга остается Германия, за ней следует Бразилия. На третьем месте расположилась Бельгия, которая обогнала Португалию и Аргентину.

Далее следуют Швейцария и Франция, восьмое место занимает Польша, девятое - Чили, а закрывает десятку Испания.