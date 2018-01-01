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Врач сборной Бразилии рассказал о сексуальной жизни игроков перед ЧМ-2018

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia/ScanPix

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о том, каким образом будет контролироваться сексуальная жизнь игроков во время чемпионата мира — 2018 в России.

«Девушкам и женам футболистов будет запрещено проводить время с игроками все время. Их свидания будут проводиться исключительно в свободные от игры дни. Кроме того, для таких встреч будут отведены специальные помещения», — заявил Ласмар.

Легендарный нападающий сборной Бразилии Ромарио накануне чемпионата мира по футболу — 2018 дал необычный совет 21-летнему форварду пентакампеонов Габриэлу Жезусу, сообщает «Советский спорт».

«Уделяй больше времени сексу! Вот что я обязательно посоветую тебе. Кроме того, старайся хорошенько расслабиться в выходные. Но, конечно, концентрируйся, как следует, в дни игр и непосредственно во время матчей.

Каждый возникающий голевой момент ты должен воспринимать так, будто другого уже не будет», — приводит слова чемпиона мира 1994 года lance.com.

На ЧМ-2018 в России сборная Бразилии сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Сербией и Швейцарией.

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