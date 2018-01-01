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В США хотят, чтобы награждение победителей ЧМ-2018 прошло не в России

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Хельсинкская комиссия, действующая при федеральном правительстве США, опубликовала документ, в котором требуется провести награждение победителей чемпионата мира по футболу не в России, сообщает «Советский спорт».

«В идеале Международной федерации футбола (ФИФА) следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России», — говорится в докладе.

Представители комиссии подтвердили, что американские чиновники пытались помешать проведению чемпионата мира в России.

«Несмотря на усилия ряда американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения чемпионата мира другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода», — написано в документе.

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