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Группа сборной России на ЧМ-2018 официально признана самой слабой

Newsru.com
Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Группа A чемпионата мира по футболу 2018 года, в которой будет выступать сборная России, является самой слабой на турнире согласно последнему официальному рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), отмечает пресс-служба организации. Самый высокий средний рейтинг у группы E.

Актуальный рейтинг ФИФА, в котором российская команда опустилась на исторически антирекордное для себя 70-е место, был опубликован в четверг.

У России оказалась самая низкая позиция среди участников чемпионата мира. Вторая команда с конца - сборная Саудовской Аравии (67-е место) - в ходе жеребьевки также угодила в квартет А.

Средний рейтинг группы, где также выступят команды Уругвая (14) и Египта (45), равен 49 баллам, что является абсолютно худшим показателем турнира.

Предпоследнее место c большим отрывом досталось группе H (28 баллов), куда жеребьевка определила Польшу (8), Колумбию (16), Сенегал (27) и Японию (61). Положение квартета обусловлено низким рейтингом сборной Японии, которая на ЧМ-2018 будет входить в тройку самых слабых команд.

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