Тайсон Фьюри вернулся на ринг и избил боксера из другой весовой категории

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Тайсон Фьюри вернулся на профессиональный ринг. В 10-раундовом рейтинговом поединке в Манчестере он выиграл у албанца Сефера Сефери, который обычно выступает в тяжелом весе.

Несмотря на серьезную разницу в росте и весе, Сефери продержался на ринге 4 раунда. Перед очередным гонгом он получил серию мощных ударов от Фьюри и после перерыва отказался от продолжения поединка.

В ноябре 2015 года Фьюри отобрал чемпионские титулы IBF, WBA и WBO у украинца Владимира Кличко, победив его по очкам единогласным решением судей.

Позднее у британца отняли пояс IBF за отказ проводить обязательную защиту.

Перед боем-реваншем с Кличко допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин. Сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, и объявил об отказе от чемпионских поясов, чтобы сосредоточиться на лечении.





