Роналду договорился с налоговиками и требует повышения зарплаты в «Реале»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду избежит уголовной ответственности за уклонения от уплаты налогов на сумму 14,8 миллиона евро. Как сообщает Sports.ru со ссылкой на El Confidencial, португалец выплатит в испанскую казну порядка 18-20 миллионов евро.

Эта сумма включает в себя сокрытые налоги, а также административные и уголовные штрафы. Речь идет об обложении доходов, которые игрок получал за счет своих имиджевых прав.

В то же время,

мадридский клуб предложит Роналду новые финансовые условия контракта, согласно которым его заработная плата за сезон составит 25 миллионов евро плюс бонусы.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на испанские СМИ, бонусы 33-летнему португальцу будут начисляться за завоеванные клубом или игроком трофеи.

Однако маловероятно, что это предложение устроит Роналду, так как он хочет получать в «Реале» сумму, сопоставимую с заработком аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и бразильского форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в их клубах - более 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Роналду принял окончательное решение покинуть по окончании сезона мадридский «Реал». Причиной такого решения Роналду стало нарушение президентом клуба Флорентино Пересом своих обещаний относительно продления контракта португальца на улучшенных условиях.

В минувшем сезоне Роналду провел в составе «Реала» 44 игры и забил 44 мяча.





