Надаль в одинадцатый раз стал победителем Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем Ролан Гаррос. В финальном матче первая ракетка турнира обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Надаль обошелся без подач навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 17, активно выиграл 26 очков и допустил 24 невынужденные ошибки.

У Тима 6 эйсов, 5 двойных ошибок, 2 упущенных брейк-пойнта, 34 виннера и 41 невынужденная ошибка.

Надаль завоевал 17-й титул на турнирах Большого шлема (Ролан Гаррос — 11, US Open – 3, Уимблдон – 2, Australian Open — 1). По этому показателю он уступает только Роджеру Федереру, у которого 20 Шлемов.