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СМИ: Абрамович отказался продавать «Челси» самому богатому британцу

Gazeta.ru
Роман Абрамович | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб самому богатому человеку в Великобритании, Джиму Ратклиффу, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, Ратклифф, чье состояние оценивается в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов обратился к российскому предпринимателю с предложением купить «Челси», но незамедлительно получил отказ.

В ответ британскому бизнесмену было сказано, что

Абрамович, чье собственное состояние оценивается в 9,3 миллиарда фунтов стерлингов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет на протяжении 15 лет.

Добавим, что Ратклифф является болельщиком «Манчестер Юнайтед», но при этом часто посещает «Стэмфорд Бридж» из-за близости стадиона «синих» к своему дому.

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