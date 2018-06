Алена Остапенко отметила день рождения в Юрмале (фото)

Какой замечательный день был вчера 😍🎉2️⃣1️⃣ Большое спасибо @miamioleg_official за то, что провёл этот вечер с нами ❤️🎤👌

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko) on Jun 9, 2018 at 7:24am PDT