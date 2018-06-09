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Алена Остапенко отметила день рождения в Юрмале (фото)

Русский TVNET
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Фото: Инстаграм

8 июня латвийская теннисистка Алена Остапенко отпраздновала свой день рождения - ей исполнился 21 год.

Остапенко поделилась фотографиями с торжества в Инстаграме. Девушка решила, что отметит этот день в Юрмале - в одном из ресторанов. В качестве приглашенных звезд выступил российский певец и ведущий Олег Майами.

Как уже сообщал Русский TVNET, прославленная теннисистка ранее рассказала, что по-прежнему живет с родителями в Риге, а ее лучшая подруга - это бывшая одноклассница.

«С тех пор, как я стала известной на родине, ничего не изменилось, даже на чуть-чуть. Я считаю, что старые друзья, которые были с тобой в самые тяжелые времена, и есть твои настоящие друзья», - призналась Алена.

Остапенко рассказала, что ее узнаваемость выросла в разы: «Конечно, это ощущается. Особенно после победы на «French Open» и после того, как я стала теннисисткой из ТОП 10. Часто на прогулке меня узнают и подходят сфотографироваться».

Алена не планирует переезжать в другую страну, где более теплая погода или есть налоговые льготы.

«Я действительно люблю Ригу. Я так к ней привыкла, это такой красивый город. Там есть все, что необходимо, все близко, а город не так уж и мал», - рассказала Алена

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