11 июня в 17:00, в парке GHETTO GAMES на Гризинькалнсе пройдет международный турнир по панкратиону «Ghetto Fight Vol.1» . В течение четырех часов на ринге будут сражаться любители и профессионалы из Латвии, Литвы, Эстонии и России. Как и в прошлом году, пройдет занятие по самообороне для девушек. Вход на мероприятие бесплатный и без возрастных ограничений.

Международный турнир «Ghetto Fight Vol.1» соберет 50 участников, младшему – всего 9 лет, и все они проведут 25 боев.

«На ринге бойцы покажут свою силу, ловкость и способность создавать стратегию - ведь борьба и начинается, и заканчивается в голове. Этот проект создан с целью дать возможность спортсменам показать себя, а не только как яркое и щекочущее нервы шоу. В августе состоится финал, который определит победителя», - говорит организатор турнира Манвел Исаджанян.

За час до начала боев на ринге, в 16:00 состоится мастер-касс по самообороне для женщин. Чемпион Кубка мира Валерия Содченко покажет женщинам приемы, которые можно применить в экстренных, угрожающих собственной безопасности ситуациях. Занятие бесплатное, желающие принять участие должны прийти в удобной, спортивной одежде.

Международный турнир «Ghetto Fight Vol.1» начнется в 17:00 11 июня, в парке Ghetto Games на Гризинькалнсе (ул. Пернавас, 42). Вход на мероприятие бесплатный и без возрастных ограничений.