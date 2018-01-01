В Москве в преддверии ЧМ-2018 ввели повышенные меры безопасности

В Москве в канун Чемпионата мира по футболу введены повышенные меры безопасности. В частности, на въездах в столицу стали появляться временные блокпосты.

Один из новых блокпостов в столице появился на пересечении Волгоградского проспекта и МКАДа, сообщает корреспондент радиостанции Эхо Москвы". По его словам, на месте установлены ограждения, сужена проезжая часть и стоят несколько машин полиции. Сотрудники ГИБДД останавливают и проверяют автомобили, въезжающие в город.

Ранее о блокпостах также сообщал портал Автовзгляд. Издание пишет, что они организованы с 1 июня на трассах, ведущих в столицу из соседних регионов. Полиция останавливает все автобусы и проверяет разрешение на въезд в город, а у пассажиров требуют предъявить паспорта.

Посты расположены в Подмосковье на вылетных трассах по направлению к столице. Проверки осложняют дорожную ситуацию и приводят к заторам.

Сообщается, что похожая ситуация складывается и в других регионах, принимающих Чемпионат мира по футболу. Усиленные меры безопасности сохранятся до 17 июля.