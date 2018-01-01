Понедельник, 11 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Европа приготовилась к бойкоту чемпионата мира в России

Lenta.ru
Фото: Vladimir Gerdo/TASS/Scanpix

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

«Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня», — написал журналист.

Официально о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили власти Великобритании.

Британцы понизили уровень делегации на мундиале из-за обвинений России в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. К Великобритании присоединились власти Исландии, Польши и Австралии.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

0 Комментарии