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Брока претендует на пост президента Международного союза биатлонистов

LETA
Байба Брока | Фото: Ieva Čīka / LETA

Президент Латвийской федерации биатлона (LBF) и депутат Рижской думы Байба Брок (VL / TB-LNNK), является одним из двух кандидатов на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU), говорится в сообщении международной организации в понедельник.

Ранее сообщалось, что в начале июня бывшая биотлонистка и лыжница, а также давний политик Брока была переизбрана на пост президента LBF на следующие четыре года, а теперь она нацелена на максимально высокую должность в этом виде спорта.

Конкуренцию Броке составит швед Олле Далин.

Международный союз биатлонистов с 1993 возглавлял норвежец Андерс Бессеберг.

Но, он временно отошел от дел в связи с расследованием по делу о коррупции. Ранее стало известно, что действующий президент не намерен выставлять кандидатуру на следующий срок.

Выборы нового главы IBU состоятся в рамках конгресса Международного союза биатлонистов в хорватском Порече, который пройдет 5-9 сентября.

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