Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин выложил в Instagram фотографии, на которых он спит в кровати в обнимку с завоеванным Кубком Стэнли.

На одном фото хоккеист лежит, обнимая трофей, на другом — в кадре уже не только форвард с кубком, но и жена Овечкина Анастасия. Пользователи сети обратили внимание на то, что спортсмен не выпускает из рук трофей, и посмеялись над ним.

Историческое фото: Александр Овечкин с самым дорогим и ценным, что у него есть... 😍



Также на фото: беременная жена Овечкина pic.twitter.com/Yviom7AfXR— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) June 10, 2018

10 июня Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли, искупавшись в фонтане. Вместе с одноклубниками он влез в фонтан на набережной реки Потомак, протекающей по Вашингтону.

Овечкин, похоже, никогда не расстанется к Кубком 🏆 pic.twitter.com/dhusZtC6ks— Подслушано - хоккей (@slysh_hockey) June 10, 2018

«Вашингтон» завоевал трофей 8 июня. Овечкин забросил одну из шайб и был признан самым ценным игроком плей-офф турнира. Это первый Кубок Стэнли в карьере россиянина, выступающего в НХЛ с 2005 года.