Вторник, 12 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Трагедия в семье легендарного спортсмена: погибла полуторогодовалая дочка

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Семью самого успешного горнолыжника США, Боде Миллера постигла страшная утрата - 18-месячная дочь спортсмена, Эмми, утонула в прошедшую субботу.

Спасатели получили вызов в Оранж Каунти, что находится в Калифорнии, но несмотря на их быстрое прибытие и все усилия, спасти ребенка Боде Миллера не удалось.

В СМИ США причиной смерти называется утопление, но по словам полиции, до окончания расследования точная причина смерти и обстоятельства трагедии названы не будут.

«Мы убиты. Наша малышка Эмми ушла от нас. Мы никогда бы не поверили, что нам придется испытать такую боль.

Мы никогда не забудем ее любовь. Наша Эмми всегда жила на полную и любила жизнь. В эти скорбные для нас дни мы просим полного спокойствия» - написала семья Миллера в

Боде Миллер за 16-летнюю карьеру выиграл шесть золотых медалей ОИ, четыре медали ЧМ, и одержал 33 победы на этапах Кубка мира.

0 Комментарии