Лучший биатлонист Латвии Расторгуев продолжит выступать за родину, но сменит тренера

Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев ищет нового тренера, сообщает агентство LETA. Помимо этого спортсмен подтвердил латвийскому телевидению, что продолжит выступать под флагом Латвии, несмотря на то, что он получал заманчивые предложения и от других стран, например, Австрии.

«Мы вместе много работали, но после олимпийских игр Андрей захотел перемен», - поделился тренировавший его долгие годы Интар Беркулис.

Беркулис останется с Андреем в качестве консультанта, но на соревнованиях сопровождать его больше не будет. По его сведениями, Расторгуев сейчас рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера.

В апреле спортсмен перенес операцию на носу, но уже он в строю и начал подготовку к сезону.

«После Олимпийских игр у меня было небольшое затмение, потому что я четыре года шел к этой цели. Идти следующие четыре года - это большая ответственность перед теми, с кем работаешь, перед семьей и страной. Я не могу подвести тех, кто меня поддерживает», - поделился спортсмен.

Напомним, Расторгуев на Олимпиаде в Пхенчхане лучшего результата добился в гонке преследования, заняв 12 место. В спринте он остался на 24 месте, в массовом старте занял 28 место, а в индивидуальном забеге на 20 км с шестью ошибками опустился до 59 позиции.