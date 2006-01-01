ФИФА ожидает рекордный доход от ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) заработает рекордные $6,1 млрд на чемпионате мира - 2018 в России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА.

Отмечается, что спонсорские соглашения и продажи прав на телетрансляции помогут организации заработать на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

Для сравнения, на чемпионате мира - 2014, который прошел в Бразилии, ФИФА заработала на $1,3 млрд меньше, чем на предстоящем мундиале.

Благодаря спонсорским соглашениям ФИФА заработает $1,65 млрд. Это на $200 млн больше, чем от спонсорских сделок на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Отмечается, что такой рост в спонсорской прибыли связан с тем, что ФИФА заключила больше сделок с китайскими компаниями. Семь из 20 компаний, являющихся спонсорами ЧМ-2018, представляют Китай.

Чемпионат мира 2010 года в ЮАР принес организации $3,9 млрд, ЧМ-2006 года в Германии - €1,9 млрд.

Как известно, чемпионат стартует уже завтра и продлится до 15 июля.