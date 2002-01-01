Сегодня стартует чемпионат мира по футболу!

В конце 2010 года Россия получила право на проведение Чемпионата мира по футболу. Это произошло в швейцарском Цюрихе, где тогдашний министр спорта России Виталий Мутко покорил всех своим «Лет ми спик фром май харт». Матчи группового этапа начнутся 14 июня встречей Россия - Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» в Москве, а завершится Чемпионат 15 июля — также на столичном стадионе. Начало первой игры - в 18:00.
Скорее всего, вам придется смотреть футбол с экрана, но вот с какого экрана – решайте сами. Можно запастись снэками, обернуться шарфом любимой команды и остаться дома перед телевизором, а можно направится большой компанией в какой-нибудь из спортбаров вашего города и разместиться перед огромным экраном. Латвийские болельщики смогут увидеть все матчи чемпионата мира в прямом эфире на телеканале LTV7, а также следить за результатами матчей на Русском TVNET.
О чемпионате
Чемпионат мира FIFA – это главный международный турнир по футболу, который проходит раз в четыре года. В этом году состоится 21-й по счёту Чемпионат, а Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой турнира. Кстати, это первый «мундиаль», который проводится в Восточной Европе и на территории сразу двух частей света – Европы и Азии.
Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Из 208 команд, которые принимали участие в отборочных играх, остались лучшие 32 сборных. Именно они приедут в Россию и поборются за Кубок мира. 7 из них уже становились чемпионами: Германия, Бразилия, Испания, Аргентина, Уругвай, Франция и Англия. Восьмой чемпион мира, Италия, в этом году пропустит чемпионат, т.к. «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться. Впервые в чемпионате мира примут участие сборные Исландии и Панамы.
С 14 по 28 июня состоится групповой этап турнира, с 30 июня по 3 июля – матчи одной восьмой. Матчи четвертьфинала пройдут 6 и 7 июля, полуфинала – 10 и 11 июля. Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал – 15 июля в московских «Лужниках».
На предстоящем ЧМ-2018 впервые будут использованы видеоповторы. Это значит, что все голы будут фиксироваться точно и больше не будет споров на тему «был гол или нет».
Кто победит?
Как только стали известны все участники ЧМ-2018, многие футбольные болельщики, букмекеры и спортивные эксперты начали прикидывать — кто выйдет из группы, какие команды сыграют на стадии ¼ финала, соперников по полуфиналам, и капитан чьей сборной 15 июля поднимет заветный Кубок мира над головой.
В финальной части главного футбольного турнира планеты примут участие 32 сильнейшие сборные планеты, чемпионат скоротечен и произойти может что угодно, но именно эти пять сборных в роли главных претендентов на победу называют почти все специалисты:
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Бразилия
Во-первых, бразильцы всегда считаются фаворитами. Это самая титулованная футбольная сборная на сегодняшний день. На счету сборной Бразилии пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). Во-вторых, Бразилию без преувеличения можно назвать родиной футбольной души, ведь в этой стране игра с мячом возведена в роль национальной религии. На днях власти Бразилии приняли закон о том, что бразильцам сократят рабочий день в дни игр сборной на ЧМ-2018.
На прошлом чемпионате мира, который для бразильцев был домашним, «жёлто-зелёные» потерпели своё самое позорное поражение в истории, проиграв в полуфинале Германии со счётом 1:7. В этот раз Бразилия просто обязана взять реванш, иначе местные болельщики могут не простить. «Пентакампеоны» разгромили всех своих соперников по южноамериканскому отбору и быстрее всех вышли на ЧМ-2018.
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Германия
Немцы очень редко играют плохо на крупных турнирах. Сборная Германии привозила медали с четырёх последних чемпионатов мира и является действующим обладателем Кубка. В отборе к ЧМ-2018 немцы одержали десять побед из десяти, став единственной командой со стопроцентными показателями. «Бундестим» становились чемпионами четыре раза — в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Победа на российском «мундиале» позволит немцам сравняться с бразильцами в споре за звание самой титулованной команды мира.
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Франция
На первый взгляд, французы не выглядят фаворитами, но стоит взглянуть на эту команду чуть пристальнее. На сегодняшний день это одна из самых звёздных команд предстоящего чемпионата. В составе «трёхцветных» присутствуют футболисты «ПСЖ», «Барселоны», «Атлетико», «МЮ», «Ювентуса», «Реала» и «Арсенала». Состав сборной Франции настолько сильно укомплектован, что тренер «трёхцветных» Дидье Дешам решил не вызывать в сборную Александра Ляказетта («Арсенал»), Антони Марсиаля («МЮ») и Карима Бензема («Реал) — игроков, которые пригодились бы любой из других сборных.
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Испания
Нынешняя сборная Испании почти полностью состоит из представителей ведущих клубов Ла Лиги. Не считать испанцев одними из главных соискателей трофея нельзя хотя бы потому, что в пяти последних розыгрышах Лиги Чемпионов побеждали именно испанские клубы. Не стоит забывать также о том, что на рубеже первого и второго десятилетия XXI века «красная фурия» выиграла три крупных турнира подряд — два чемпионата Европы (2008, 2012) и один чемпионат мира (2010). Крепкий состав испанцев, которые сыты по горло победами на клубных европейских турнирах, наверняка захочет стать одной из главных команд на предстоящем чемпионате мира.
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Аргентина
На прошлом «мундиале» сборная Аргентины стала обладательницей серебряных медалей, уступив в финале немцам (0:1). Российский чемпионат мира едва ли не последняя возможность для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси выиграть заветный трофей. На следующем чемпионате одному из лучших игроков мира будет 34 года. В этом возрасте довольно тяжело удерживать форму на столь высоком уровне. Кроме того, один из главных соперников Месси в споре за звание лучшего игрока мира португалец Кришлтиану Роналду добился со своей сборной победы на последнем чемпионате Европы. Теперь очередь за лидером «Барселоны». Как говорится, сейчас или никогда!
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Остальные
Среди тех, кто может вмешаться в борьбу за золото «мундиаля» можно отметить сборные Бельгии, Англии, Уругвая, а также действующих чемпионов Европы - Португалию. Достаточно сильными составами с большим числом игроков европейского уровня являются национальные сборные Колумбии, Хорватии и Польши. Эти сборные тоже могут навести шороху, стать «тёмной лошадкой» и преподнести несколько сюрпризов на чемпионате мира.
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Россия
В последнем рейтинге FIFA команда Станислава Черчесова опустилась на 70-е место и стала самой худшей сборной из представленных на турнире. Помимо этого, накануне чемпионата сборную Россию накрыла эпидемия травм. Из-за повреждений на ЧМ-2018 не сыграют нападающий Александр Кокорин, защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также вратарь Александр Селихов. Стоит также отметить, что российские футболисты не могут одержать победу уже в семи последних матчах. Многие эксперты и болельщики склоняются к тому, что с такими показателями команда, возможно, не сможет даже выйти из группы. Однако, не стоит спешить с выводами. С жеребьёвкой россиянам повезло. Соперниками сборной России станут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия. Выходить из такой группы можно, даже с нынешними проблемами команды. Чемпионат — домашний, а дома, как известно, родные стены помогают. Мощная поддержка болельщиков должна отразиться на игре сборной и предать ей уверенности.