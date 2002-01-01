Сегодня стартует чемпионат мира по футболу!

В конце 2010 года Россия получила право на проведение Чемпионата мира по футболу. Это произошло в швейцарском Цюрихе, где тогдашний министр спорта России Виталий Мутко покорил всех своим «Лет ми спик фром май харт». Матчи группового этапа начнутся 14 июня встречей Россия - Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» в Москве, а завершится Чемпионат 15 июля — также на столичном стадионе. Начало первой игры - в 18:00.

Скорее всего, вам придется смотреть футбол с экрана, но вот с какого экрана – решайте сами. Можно запастись снэками, обернуться шарфом любимой команды и остаться дома перед телевизором, а можно направится большой компанией в какой-нибудь из спортбаров вашего города и разместиться перед огромным экраном. Латвийские болельщики смогут увидеть все матчи чемпионата мира в прямом эфире на телеканале LTV7, а также следить за результатами матчей на Русском TVNET.

О чемпионате

Чемпионат мира FIFA – это главный международный турнир по футболу, который проходит раз в четыре года. В этом году состоится 21-й по счёту Чемпионат, а Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой турнира. Кстати, это первый «мундиаль», который проводится в Восточной Европе и на территории сразу двух частей света – Европы и Азии.

Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Из 208 команд, которые принимали участие в отборочных играх, остались лучшие 32 сборных. Именно они приедут в Россию и поборются за Кубок мира. 7 из них уже становились чемпионами: Германия, Бразилия, Испания, Аргентина, Уругвай, Франция и Англия. Восьмой чемпион мира, Италия, в этом году пропустит чемпионат, т.к. «скуадра адзурра» не смогла квалифицироваться. Впервые в чемпионате мира примут участие сборные Исландии и Панамы.

С 14 по 28 июня состоится групповой этап турнира, с 30 июня по 3 июля – матчи одной восьмой. Матчи четвертьфинала пройдут 6 и 7 июля, полуфинала – 10 и 11 июля. Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал – 15 июля в московских «Лужниках».

На предстоящем ЧМ-2018 впервые будут использованы видеоповторы. Это значит, что все голы будут фиксироваться точно и больше не будет споров на тему «был гол или нет».

Кто победит?

Как только стали известны все участники ЧМ-2018, многие футбольные болельщики, букмекеры и спортивные эксперты начали прикидывать — кто выйдет из группы, какие команды сыграют на стадии ¼ финала, соперников по полуфиналам, и капитан чьей сборной 15 июля поднимет заветный Кубок мира над головой.

В финальной части главного футбольного турнира планеты примут участие 32 сильнейшие сборные планеты, чемпионат скоротечен и произойти может что угодно, но именно эти пять сборных в роли главных претендентов на победу называют почти все специалисты:

Бразилия

Во-первых, бразильцы всегда считаются фаворитами. Это самая титулованная футбольная сборная на сегодняшний день. На счету сборной Бразилии пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). Во-вторых, Бразилию без преувеличения можно назвать родиной футбольной души, ведь в этой стране игра с мячом возведена в роль национальной религии. На днях власти Бразилии приняли закон о том, что бразильцам сократят рабочий день в дни игр сборной на ЧМ-2018.

На прошлом чемпионате мира, который для бразильцев был домашним, «жёлто-зелёные» потерпели своё самое позорное поражение в истории, проиграв в полуфинале Германии со счётом 1:7. В этот раз Бразилия просто обязана взять реванш, иначе местные болельщики могут не простить. «Пентакампеоны» разгромили всех своих соперников по южноамериканскому отбору и быстрее всех вышли на ЧМ-2018.

Германия

Немцы очень редко играют плохо на крупных турнирах. Сборная Германии привозила медали с четырёх последних чемпионатов мира и является действующим обладателем Кубка. В отборе к ЧМ-2018 немцы одержали десять побед из десяти, став единственной командой со стопроцентными показателями. «Бундестим» становились чемпионами четыре раза — в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. Победа на российском «мундиале» позволит немцам сравняться с бразильцами в споре за звание самой титулованной команды мира.

Франция

На первый взгляд, французы не выглядят фаворитами, но стоит взглянуть на эту команду чуть пристальнее. На сегодняшний день это одна из самых звёздных команд предстоящего чемпионата. В составе «трёхцветных» присутствуют футболисты «ПСЖ», «Барселоны», «Атлетико», «МЮ», «Ювентуса», «Реала» и «Арсенала». Состав сборной Франции настолько сильно укомплектован, что тренер «трёхцветных» Дидье Дешам решил не вызывать в сборную Александра Ляказетта («Арсенал»), Антони Марсиаля («МЮ») и Карима Бензема («Реал) — игроков, которые пригодились бы любой из других сборных.

Испания

Нынешняя сборная Испании почти полностью состоит из представителей ведущих клубов Ла Лиги. Не считать испанцев одними из главных соискателей трофея нельзя хотя бы потому, что в пяти последних розыгрышах Лиги Чемпионов побеждали именно испанские клубы. Не стоит забывать также о том, что на рубеже первого и второго десятилетия XXI века «красная фурия» выиграла три крупных турнира подряд — два чемпионата Европы (2008, 2012) и один чемпионат мира (2010). Крепкий состав испанцев, которые сыты по горло победами на клубных европейских турнирах, наверняка захочет стать одной из главных команд на предстоящем чемпионате мира.

Аргентина

На прошлом «мундиале» сборная Аргентины стала обладательницей серебряных медалей, уступив в финале немцам (0:1). Российский чемпионат мира едва ли не последняя возможность для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси выиграть заветный трофей. На следующем чемпионате одному из лучших игроков мира будет 34 года. В этом возрасте довольно тяжело удерживать форму на столь высоком уровне. Кроме того, один из главных соперников Месси в споре за звание лучшего игрока мира португалец Кришлтиану Роналду добился со своей сборной победы на последнем чемпионате Европы. Теперь очередь за лидером «Барселоны». Как говорится, сейчас или никогда!

Остальные

Среди тех, кто может вмешаться в борьбу за золото «мундиаля» можно отметить сборные Бельгии, Англии, Уругвая, а также действующих чемпионов Европы - Португалию. Достаточно сильными составами с большим числом игроков европейского уровня являются национальные сборные Колумбии, Хорватии и Польши. Эти сборные тоже могут навести шороху, стать «тёмной лошадкой» и преподнести несколько сюрпризов на чемпионате мира.

Россия

В последнем рейтинге FIFA команда Станислава Черчесова опустилась на 70-е место и стала самой худшей сборной из представленных на турнире. Помимо этого, накануне чемпионата сборную Россию накрыла эпидемия травм. Из-за повреждений на ЧМ-2018 не сыграют нападающий Александр Кокорин, защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также вратарь Александр Селихов. Стоит также отметить, что российские футболисты не могут одержать победу уже в семи последних матчах. Многие эксперты и болельщики склоняются к тому, что с такими показателями команда, возможно, не сможет даже выйти из группы. Однако, не стоит спешить с выводами. С жеребьёвкой россиянам повезло. Соперниками сборной России станут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия. Выходить из такой группы можно, даже с нынешними проблемами команды. Чемпионат — домашний, а дома, как известно, родные стены помогают. Мощная поддержка болельщиков должна отразиться на игре сборной и предать ей уверенности.