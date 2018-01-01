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СМИ: в преддверии ЧМ в России произошли нападения на зарубежных фанатов

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: TASS/Scanpix

В России, где в четверг стартует чемпионат мира по футболу, зарегистрированы первые нападения на зарубежных болельщиков, сообщают британские СМИ.

Так, в понедельник в Москве пострадал болельщик сборной Англии, который был избит и ограблен. Правда, находился он в состоянии сильного алкогольного опьянения, отмечает агентство ЛЕТА.

На него напали пятеро мужчин, которые сначала физически повлияли на болельщика, а затем потребовали снять в банкомате деньги. Пострадавший вызвал полицию, однако не смог ей толком ничего объяснить даже после того, как на место происшествия вызвали переводчика.

В свою очередь в Санкт-Петербурге в субботу были избиты двое болельщиков сборной Франции, однако это нападения связано с их сексуальной ориентацией. В этом случае двое мужчин напали на пару геев, одному из которых разбили голову и сломали челюсть.

Виновники этого нападения были задержаны, они оказались молодыми людьми дагестанского происхождения.

Перед чемпионатом мира в России мировое сообщество указывало на риски безопасности для болельщиков других стран, особо призывали быть осторожными английских фанатов.

СМИ также обращают внимание на то, что в России и в футболе этой страны большие проблемы доставляет расизм по отношению к чернокожим футболистам.

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