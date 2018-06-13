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Назван список мировых лидеров, которые приедут на открытие ЧМ по футболу

Korrespondent.net
Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Церемонию открытия чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе Лужники в Москве посетят главы 15 стран мира. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Meduza в среду, 13 июня.

В частности, на открытие чемпионата приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана. КНДР будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам.

Также в Москву приедут главы двух сепаратистских образований – Абхазии и Южной Осетии.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России. В организации считают, что в России существенно ухудшилась ситуация с правами человека.

Главы каких государств посетят открытие чемпионата мира по футболу в Москве. Список

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