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Жозе Моуринью назвал финалистов чемпионата мира по футболу

Newsru.com
Жозе Моуринью | Фото: REUTERS/Scanpix

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал свой окончательный прогноз на исход чемпионата мира по футболу в России.

Согласно драматичному сценарию авторитетного португальского специалиста, на время чемпионата мира ставшего аналитиком телеканала Russia Today, в финале встретятся сборные Аргентины и Португалии, которые выявят сильнейшего в серии пенальти.

«А тут - сами понимаете. Это противоестественно. Овертайм, серия пенальти… Пробивать их будут все 11 футболистов из каждой команды. Решающие пенальти достанутся Месси и Роналду. Остальное додумайте сами», - сказал Моуринью.

По мнению Жозе, в полуфиналах Португалия обыграет Бразилию, а Аргентина будет сильнее Германии.

Ранее тренер МЮ предрекал, что сборная России на домашнем для нее чемпионате мира по футболу выйдет из группы со второго места. Однако, согласно дальнейшему развитию событий, хозяева мундиаля уже в 1/8 финала проиграют испанцам.

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