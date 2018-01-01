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Овечкин сбрил бороду и продаст бритвенный станок на аукционе

Gazeta.ru
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Фото: Скриншот

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сбрил бороду, которую отращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает ТАСС.

В твиттере россиянин добавил, что бритвенный станок будет продан на благотворительном аукционе, а деньги будут направлены организации, которая занимается поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями.

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найтс» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.

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