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Разоблачитель допинга испугался ехать на чемпионат мира в Россию

rus.postimees.ee
Немецкий журналист телеканалa ARD Хайо Зеппельт | Фото: AP/Scanpix

Немецкий журналист телеканалa ARD Хайо Зеппельт, известный расследованиями о применении допинга в России, не поедет на ЧМ-2018 по соображениям безопасности.

Такое решение было принято ARD после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Согласно оценке силовых структур страны, поездка Зеппельта в Россию – «непредсказуемый риск». Это мнение разделяют Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА), Земельное ведомство по уголовным делам Берлина (ЛКА), разведка Германии и другие спецслужбы.

Основная проблема для Зеппельта – допрос Следственного комитета РФ, который обещал допросить журналиста по уголовному делу информатора WADA Григория Родченкова.

Кроме того, в Германии не исключают «спонтанных актов агрессии» по отношению к Зеппельту в России.

ARD полагает, что «многие русские считают Зеппельта врагом народа». Он уже получал угрозы , связанные с расследованиями.

11 мая телеканал сообщил, что Россия отказала Зеппельту в визе на время ЧМ-2018. Затем визу немцу дали, но СК анонсировал допрос журналиста в случае его приезда в РФ.

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