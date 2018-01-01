Чемпионат мира 2026 года примут три страны

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Такое решение было принято на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, передает ТАСС.

Единственным конкурентом победителей была заявка Марокко. Мировое первенство впервые пройдет в трех странах одновременно.

Объединенную заявку США, Канады и Мексики поддержали 134 члена конгресса, Марокко — 65, еще один участник голосования выбрал пункт «против всех».

Турнир пройдет в 23 городах: в Мексике — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США — Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл. В каждом из названных городов уже есть стадионы, удовлетворяющие требованиям ФИФА, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. Отмечается, что организаторы турнира планируют заработать на его проведении 11 миллиардов долларов.

Чемпионат мира-2022 примет Катар.

Ранее 13 июня стало известно, что чемпионат мира в России принесет ФИФА рекордную прибыль — 6,1 миллиарда долларов. Мундиаль пройдет в 11 городах страны и продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года.