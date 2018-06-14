Чемпионат мира по футболу: Россия ведёт с Саудовской Аравией

Сегодня в 18:00 стартовал главный праздник четырёхлетия для всех футбольных фанатов - чемпионат мира 2018 года. С этой минуты на протяжении месяца головы болельщиков будут заняты лишь одним — футболом, статистикой и прогнозами. Латвийские болельщики смогут увидеть все матчи чемпионата мира в прямом эфире на телеканале LTV7, а также следить за результатами матчей на нашем портале. Сборная России откроет домашний турнир матчем с Саудовской Аравией. Следите вместе с нами за этим грандиозным футбольным праздником.

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45' Команды отправились на перерыв.

43' Черышев на одном замахе убрал двоих защитников Саудовской Аравии и пробил точно в девятку! 2:0!

35' Александр Головин на финте вошёл в штрафную площадь соперника, где столкнулся с защитником и рухнул на газон с требованием пенальти. Судья непреклонен!

31' Сыграно полчаса. Саудовская Аравия сбавила темп в матче, воспользовавшись паузой в связи с заменой и травмой Дзагоева.

24' Первая замена в матче. Вместо получившего травму Алана Дзагоева на поле выходит Денис Черышев. Похоже на то, что травма серьёзная. Неизвестно, сможет ли Дзагоев сыграть в следующих матчах...

12' Гоооол! 1:0! Юрий Газинский забивает первый мяч этого чемпионата мира!

Игра началась!

Перед началом матча всех собравшихся поприветствовал президент России Владимир Путин. Он заявил, что было сделано всё возможное для того, чтобы чемпионат прошёл на высочайшем уровне.

Церемония открытия, на которой выступили Робби Уильямс и Аида Гарифуллина, началась в 17:30 по латвийскому времени.

Чего ждать от сегодняшней игры?

Этого ждали очень долго. Многие до конца не верили в то, что всё случится, но тем не менее уже сегодня российская команда под руководством Станислава Черчесова проведёт исторический матч в статусе хозяина первенства. Чего ждать от сегодняшнего противостояния?

Обе сборные подходят к турниру в ужасной форме.

Россия провела перед турниром два товарищеских матча и оба раза сыграла неубедительно, заставив даже самых оптимистически настроенных фанатов начать переживать за успех на домашнем чемпионате. В конце мая команда под руководством Черчесова в скучнейшем матче проиграла сборной Австрии (0:1), не нанеся ни одного удара в створ ворот противника. Позже был матч с Турцией, где россиянам удалось забить и сыграть вничью (1:1). Сборная России не может одержать победу вот уже семь матчей, а именно с октября (!) прошлого года. Подходить к домашнему чемпионату мира с подобной статистикой — это не то, чем можно гордиться.

Что касается соперников россиян по сегодняшнему матчу, то их статистика тоже оставляет желать лучшего. Перед «мундиалем» саудиты провели три матча. Проиграв все из них: Италии (1:2), Перу (0:3) и Германии (1:2).

Немного статистики

• Саудовская Аравия 4 раза играла на чемпионатах мира, одержала 2 победы и однажды играла в 1/8 финала (ЧМ-1994).

• Россия играла на «мундиалях» 3 раза и тоже одержала 2 победы. Выйти из группы россиянам до этого не удавалось.

• Матч России против Саудовской Аравии станет самым низкорейтинговым за всю историю чемпионатов мира. Россия занимает 70-е место в рейтинге FIFA, Саудовская Аравия – 67-е.

• Между собой команды играли лишь однажды — в далёком 1993 году. Тогда азиаты оказались сильнее и одержали победу со счётом 4:2.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Котировки букмекеров

Специалисты верят в победу России над Саудовской Аравией. Сегодня команда Черчесова — безоговорочный фаворит матча открытия. Коэффициенты:

Россия — 1.46

Ничья — 4.34

Саудовская Аравия — 8.8

Для выхода из группы россиянам просто необходимо обыгрывать соперника, т. к. Египет и Уругвай — это команды на порядок сильнее.

Миллионы телезрителей верящих в чудо, фан-зоны по всей стране, личное присутствие президента России Владимира Путина на стадионе, переполненные «Лужники» скандирующие «Россия! Россия!» - всё это должно помочь команде Черчесова.

Сегодняшнюю встречу обслужит аргентинский рефери Нестор Питана. Помогать Питане будут его соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана.