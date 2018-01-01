ЧМ-2018: Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0!

Сегодня в 18:00 стартовал главный праздник четырёхлетия для всех футбольных фанатов - чемпионат мира 2018 года. С этой минуты на протяжении месяца головы болельщиков будут заняты лишь одним — футболом, статистикой и прогнозами. Латвийские болельщики смогут увидеть все матчи чемпионата мира в прямом эфире на телеканале LTV7, а также следить за результатами матчей на нашем портале.

Сегодня в московских «Лужниках» состоялась первая игра ЧМ-2018, в которой разгромную победу над Саудовской Аравией одержала сборная России. Благодаря голам Юрия Газинского (`12), Дениса Черышева (`43, `91), Артёма Дзюбы (`71) и Александра Головина (`93), российская сборная начала турнир с уверенной победы (5:0). Матч запомнился ещё и тем, что в самом начале первого тайма травму получил Алан Дзагоев — один из лидеров российской команды. По предварительным сообщениям врачей — у Дзагоева надрыв задней поверхности бедра. О том, сколько займёт восстановление станет известно в ближайшее время, но судя по всему Алан пропустит оставшуюся часть чемпионата. Следующий матч у России с Египтом. Матч пройдет 19-го июня в Санкт-Петербурге.