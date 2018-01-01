Россия - Саудовская Аравия: Чего ждать от сегодняшнего матча

Сегодня вечером стартует главный праздник четырёхлетия для всех футбольных фанатов - чемпионат мира 2018 года. В 18:00 по латвийскому времени сборная России откроет домашний турнир матчем с Саудовской Аравией.

Этого ждали очень долго. Многие до конца не верили в то, что всё случится, но тем не менее уже сегодня российская команда под руководством Станислава Черчесова проведёт исторический матч в статусе хозяина первенства. Чего ждать от сегодняшнего противостояния?

Обе сборные подходят к турниру в ужасной форме.

Россия провела перед турниром два товарищеских матча и оба раза сыграла неубедительно, заставив даже самых оптимистически настроенных фанатов начать переживать за успех на домашнем чемпионате. В конце мая команда под руководством Черчесова в скучнейшем матче проиграла сборной Австрии (0:1), не нанеся ни одного удара в створ ворот противника. Позже был матч с Турцией, где россиянам удалось забить и сыграть вничью (1:1). Сборная России не может одержать победу вот уже семь матчей, а именно с октября (!) прошлого года. Подходить к домашнему чемпионату мира с подобной статистикой — это не то, чем можно гордиться.

Что касается соперников россиян по сегодняшнему матчу, то их статистика тоже оставляет желать лучшего. Перед «мундиалем» саудиты провели три матча. Проиграв все из них: Италии (1:2), Перу (0:3) и Германии (1:2).

Немного статистики

• Саудовская Аравия 4 раза играла на чемпионатах мира, одержала 2 победы и однажды играла в 1/8 финала (ЧМ-1994).

• Россия играла на «мундиалях» 3 раза и тоже одержала 2 победы. Выйти из группы россиянам до этого не удавалось.

• Матч России против Саудовской Аравии станет самым низкорейтинговым за всю историю чемпионатов мира. Россия занимает 70-е место в рейтинге FIFA, Саудовская Аравия – 67-е.

• Между собой команды играли лишь однажды — в далёком 1993 году. Тогда азиаты оказались сильнее и одержали победу со счётом 4:2.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Котировки букмекеров

Специалисты верят в победу России над Саудовской Аравией. Сегодня команда Черчесова — безоговорочный фаворит матча открытия. Коэффициенты:

Россия — 1.46

Ничья — 4.34

Саудовская Аравия — 8.8

Для выхода из группы россиянам просто необходимо обыгрывать соперника, т. к. Египет и Уругвай — это команды на порядок сильнее.

Миллионы телезрителей верящих в чудо, фан-зоны по всей стране, личное присутствие президента России Владимира Путина на стадионе, переполненные «Лужники» скандирующие «Россия! Россия!» - всё это должно помочь команде Черчесова.

Сегодняшнюю встречу обслужит аргентинский рефери Нестор Питана. Помогать Питане будут его соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана.

Церемония открытия, на которой выступят Робби Уильямс и Аида Гарифуллина, начнётся в 17:30 по латвийскому времени, а сразу после неё в 18:00 состоится матч Россия — Саудовская Аравия. С этой минуты на протяжении месяца головы болельщиков будут заняты лишь одним — футболом, статистикой и прогнозами. Латвийские болельщики смогут увидеть все матчи чемпионата мира в прямом эфире на телеканале LTV7, а также следить за результатами матчей на портале rus.tvnet.lv.