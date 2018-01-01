Самые яркие моменты: в Москве прошла церемония открытия чемпионата мира 2018 года

Церемония открытия мирового первенства прошла на стадионе «Лужники». В ней приняли участие двукратный чемпион мира Роналдо, британский певец Робби Уильямс и солистка Венской оперы Аида Гарифуллина. Мероприятие посетили более 80 тысяч зрителей, пришедших на стадион. Среди них руководители более 20 государств, в том числе президент России Владимир Путин.

Перед началом матча всех собравшихся поприветствовал президент России Владимир Путин. Он заявил, что было сделано всё возможное для того, чтобы чемпионат прошёл на высочайшем уровне.

Церемония открытия, на которой выступили Робби Уильямс и Аида Гарифуллина, началась в 17:30 по латвийскому времени.