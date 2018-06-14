ЧМ-2018. День 2: Салах вернулся, Роналду против Испании

Сегодня в 15:00 матчем Египет — Уругвай откроется второй день чемпионата мира по футболу. Кроме этого любителей футбола ждут ещё две встречи: Марокко — Иран, а также Португалия — Испания.

Вчера состоялась первая игра ЧМ-2018, в которой убедительную победу над Саудовской Аравией одержала сборная России. Благодаря голам Юрия Газинского (`12), Дениса Черышева (`43) и Артёма Дзюбы (`71), российская сборная начала турнир с уверенной победы (3:0). Матч запомнился ещё и тем, что в самом начале первого тайма травму получил Алан Дзагоев — один из лидеров российской команды. По предварительным сообщениям врачей — у Дзагоева надрыв задней поверхности бедра. О том сколько займёт восстановление станет известно в ближайшее время, но судя по всему Алан пропустит оставшуюся часть чемпионата. Следующий матч у России с Египтом. Матч пройдет 19-го июня в Санкт-Петербурге.

Египет - Уругвай

Сегодня в 15:00 по латвийскому времени между собой сыграют соперники России по группе А Египет и Уругвай. Не смотря на то, что сборная Уругвая считает фаворитом этого противостояния и ставки на южноамериканцев принимаются с коэффициентом 1.57, не стоит недооценивать египетскую команду. Буквально вчера вечером стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах практически восстановился после травмы и сможет помочь в первом матче своей команды. Ещё год назад египтян мало кто рассматривал в качестве претендентов на выход из группы. Однако благодаря фантастическому сезону Салаха в «Ливерпуле», многие эксперты считают, что

египтянам по силам вмешаться в распределение первых двух мест в группе А.

Марокко — Иран

В 18:00 в Санкт-Петербурге состоится матч Марокко — Иран, который даст старт баталиям в группе Б. Для европейского зрителя данный матч, скорее всего, не будет представлять особого интереса, хотя для любителей экзотики полезно знать, что фаворитом этого матча считается сборная Марокко. Победа марокканской сборной оценивается с коэффициентом 2.30, в то же время на успех Ирана специалисты предложили коэффициент 3.80.

Португалия — Испания

Центральным и завершающим поединком второго игрового дня станет матч Португалия — Испания.

Судя по всему, именно эти две сборные разыграют между собой путёвку в плей-офф.

Во всяком случае именно таков прогноз букмекеров. Фаворитом противостояния двух грандов европейского футбола являются испанцы. Победа «красной фурии» оценивается с коэффициентом 1.90. Победа действующего чемпиона Европы оценивается котировкой 4.75.

За ходом всех матчей латвийские болельщики могут следить в прямом эфире телеканала LTV7, а также на портале rus.tvnet.lv.